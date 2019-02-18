Салехард, 18 февраля, 2019, 09:32 — ИА Регнум. На Ямале собираются запретить вейпинг в общественных местах и социальных учреждениях. Соответствующий законопроект внесён на обсуждение в Законодательное собрание ЯНАО и будет рассмотрен 21 февраля.

(сс) Coastal Elite Запрет на курение

Термин «вейпинг» происходит от английского слова vape, что означает «вдыхать и выдыхать пар», который производится электронной сигаретой или паровым устройством.

В случае принятия законопроекта региональными парламентариями, запрет на парение вейпов распространится на территориях и в помещениях организаций социальной инфраструктуры для детей; в местах проведения культурно-массовых мероприятий с участием подростков и молодежи; на всех видах общественного транспорта; в местах на открытом воздухе на расстоянии менее чем 15 метров от входов в помещения железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, речных портов; в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов; на детских площадках, в границах территорий, занятых пляжами, в границах территорий парков, скверов, набережных.

Нарушение установленных правил, повлечёт наложение штрафа от 500 рублей до трёх тысяч рублей. Повторное административное нарушение будет караться штрафом до пяти тысяч рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первый региональный закон о запрете употребления вейпов в общественных местах появился 14 мая 2018 года в Вологодской области. Об опасности вейпов говорит инцидент, который произошёл в Москве 25 апреля в одном из колледжей. От взрыва электронной сигареты пострадали три девушки. У той, что употребляла вейп были травмированы глаз и подбородок. рядом стоящие девшки получили легкие ожоги лица и рук. В мае 2017 года электронная сигарета взорвалась во рту 17-летнего школьника. Мальчик получил серьезные травмы, ему потребовались сложные операции.