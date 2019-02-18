Украина, 18 февраля, 2019, 09:22 — ИА Регнум. В селе Дягова Менского района Черниговской области при пожаре погибли три ребёнка, заявили 18 февраля в пресс-службе государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), сообщается на сайте ведомства.

Dsns.gov.ua Пожарные Украины

Пожар произошёл вечером 17 февраля в частном доме. Огонь охватил площадь 50 кв. метров и был потушен спустя два часа после прибытия пожарных.

В ходе осмотра места происшествия сотрудники ГСЧС обнаружили тела трёх детей, 2015, 2016 и 2017 годов рождения.

Обстоятельства трагедии устанавливают правоохранительные органы.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 11 февраля 2019 года огонь унёс жизни более 300 жителей Украины. Наиболее распространённой причиной пожаров является нарушение правил использования печного оборудования.