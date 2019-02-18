Челябинск, 18 февраля, 2019, 09:13 — ИА Регнум. В Челябинске проблема с уборкой снега остаётся актуальной. За прошедшую неделю устранено лишь 10% выявленных нарушений, заявил на аппаратном совещании в мэрии глава городского управления по благоустройству Владимир Жучков.

Дарья Драй ИА REGNUM Снежная дорога

По его словам, материалы на нарушителей переданы в Госжилинспекцию.

Врио мэра Владимир Елистратов также подверг подрядчиков критике. От их некачественной работы страдает в том числе и его семья. Временный мэр города призвал уборщиков снега к системной работе и пригрозил штрафами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проблема с вывозом снега остаётся актуальной с января. Местные жители жалуются на неубранные снежные кучи, а также на заваленные снегом дворы. В мэрии не раз критиковали подрядчиков за низкое качество работы, но реальных подвижек пока не видно.