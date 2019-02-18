Якутск, 18 февраля, 2019, 09:18 — ИА Регнум. В Якутии не перестали щедро тратить деньги на подарки — глава региона Айсен Николаев не выполнил своё обещание. Только в 2019 году в бюджете региона уже приготовили 4 млн рублей на сувениры, подарочные открытки и пакеты, а также издание фотоальбома республики, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Айсен Николаев

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Только поздравительные открытки будут стоить полмиллиона рублей, приобрести правительство региона намерено 1 041 штуку. По условиям госзакупки открытки должны быть изготовлены из дизайнерского картона, их текстура будет с перламутровым эффектом, печать должна быть шелкотрафаретной, с золотистой и белой краской, а также трёхслойным нанесением лака.

Ещё 1,4 млн рублей будут стоить подарочные наборы для проведения восьмого съезда совета муниципальных образований республики. На эти деньги будет куплено 600 ежедневников и столько же металлических ручек, по 610 многофункциональных папок-портфелей и бейджей. Все приготовленные для участников съезда подарки будут иметь надпись «VIII съезд Совета муниципальных образований Республики Саха (Якутия) — ассоциация межмуниципального сотрудничества, март 2019 г.».

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Помимо этого, деньги в бюджете нашли и на приобретение 196 чоронов (национальных сосудов для кумыса), они должны быть выполнены из фарфора высшего сорта, на трёх ножках в виде конских копыт и иметь национальные узоры.

Этих сувениров закупается сразу четыре вида высотой от 115 до 375 мм, средняя цена одного чорона в зависимости от его размера составляет от 500 до 5 000 рублей. На все 196 штук предполагается потратить полмиллиона рублей. Ещё 132 тыс. рублей из казны приготовили на бумажные подарочные пакеты и 100 тыс. — на полиэтиленовые.

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Как сообщало ИА REGNUM, назначенный 28 мая 2018 года врио главы Якутии Айсен Николаев почти сразу потребовал пересмотреть ряд трат из бюджета региона, рекомендовав чиновникам экономить на себе: урезать расходы на служебный транспорт и командировки, а также перестать финансировать из казны проведение праздников.

«Мы переходим в режим достаточно жестких финансовых ограничений. Буду смотреть всю систему, изучать все возможности. Возможно, откажемся или перенесём на следующий год какие-то объекты, приостановим запланированное, но не начатое строительство. На первых порах речь пойдёт об отказе от неэффективных расходов», — обещал Айсен Николаев в интервью газете «Якутск Вечерний» до того, как его избрали главой республики.

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Напомним, 29 января правительством Якутии было принято постановление, в соответствии с которым компенсации за детский сад теперь будут получать только малоимущие жители республики. Помимо этого, льгота перестанет распространяться на семьи, в которых старшие дети уже достигли возраста 18 лет.