Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 18 февраля, 2019, 09:13 — ИА Регнум. Единственный в Европе эксплуатант российских гражданских самолетов SSJ100 — ирландская авиакомпания CytiJet — отказалась от этих самолётов. Компания возвращает 7 Суперджетов, которые находились у неё в лизинге, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Frank Schwichtenberg Сухой Суперджет 100

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На сайте ирландской авиакомпании на момент публикации упоминания о Суперджетах больше не было, сообщило РБК.

Сообщается, что по контракту с Россией авиакомпания CytiJet получила в лизинг в 2016 — 2017 годах 7 самолётов. Все они летали по маршрутной сети Brussels Airlines.

Теперь ирландская компания возвращает Суперджеты ВЭБ-лизингу, который, по информации источника издания, финансировал специальную проектную кампанию сдававшую российские самолёты в лизинг.

Ни в ирландской авиакомпании, ни в АО «Гражданские самолеты Сухого» прокомментировать ситуацию не пожелали. Представитель ВЭБ-лизинг сообщил, что они не участвовали и не участвуют в поставках Суперджетов в Ирландию.

Как сообщало ИА REGNUM, авиакомпания «Якутия» в августе 2018 года объяснила бесконечные задержки рейсов ненадежностью самолётов Суперджет. В авиакомпании самолёты назвали «ненадежными» и сообщили, что не могут более допускать их к полётам. По этой же причине авиаперевозчик понёс большие убытки. Директор «Якутии» Ольга Федорова констатировала, что производитель самолётов не готов ни к ремонтам двигателей, ни к поставкам подменных частей эксплуатантам.

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