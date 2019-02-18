Москва, 18 февраля, 2019, 09:04 — ИА Регнум. Краткосрочная волатильность рубля на валютном рынке сохранится. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил министр экономического развития Максим Орешкин. Однако, по его словам, в долгосрочной перспективе рубль устойчив и будет плавно укрепляться в реальном выражении.

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

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«Инвестиции в рублёвые активы в долгосрочной перспективе будут приносить больший доход с учётом более высокого уровня процентных ставок, чем инвестиции в другие валюты», — отметил министр.

По его словам, никаких обвалов рубля точно ждать не нужно, «при ценах на нефть выше $40 за баррель рубль себя будет чувствовать устойчиво».

На вопрос о том, в какой валюте лучше хранить деньги, Орешкин заявил, что «деньги всегда нужно хранить именно в той валюте, в которой предполагаются их траты».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России должен сделать хранение сбережений в стране в рублях самым выгодным. По её словам, когда ниже инфляция, люди больше хранят деньги в национальной валюте. При этом, как отметила Набиуллина, каждый человек должен сам решать, как ему выгодно хранить сбережения.

Напомним, наиболее надёжным способом вложения денег, согласно данным опроса, обнародованного Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ) в январе 2018 года, жители России считают покупку недвижимости. При этом если в 2015 году так думали 65% граждан, то в 2017 году — 49%. При этом за последние два года выросло доверие граждан РФ к рублевым накоплениям на банковском депозите или наличными: с 16% в 2015 году до 25% в 2017 году.