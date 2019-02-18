Москва, 18 февраля, 2019, 08:37 — ИА Регнум. Рубль 15 февраля несколько успокоился после «санкционной» паники. С открытия российская валюта стала понемногу укрепляться к доллару и евро, а днем рост рубля усилился. К вечеру 15 февраля рубль вырос к доллару на 0,4%, до 66,355 руб., а к евро — на 0,42%, до 74,96 руб., заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари Наталья Мильчакова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

С утра в мировых и российских СМИ появились новости о том, что скандальный законопроект об антироссийских санкциях, внесенный в Конгресс США в четверг, оказался в итоге намного мягче, чем предыдущая версия. В частности, в законопроекте не предусматривается введение санкций против конкретных госбанков, а тезисы законопроекта о санкциях против российских проектов в области производства сжиженного природного газа касаются, во-первых, только проектов за пределами России, во-вторых, размыты и неконкретны. Это придало оптимизм российским финансовым рынкам.

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило в субботу суверенный рейтинг России на инвестиционном уровне ВВВ — с «позитивным» прогнозом. Новость была ожидаемой, так что сегодня она большого влияния на рынок не должна оказать, за исключением создания общего позитивного фона.

Растущая нефть также помогла укреплению рубля. Цена нефти Brent к вечеру пятницы выросла на 2,6%, до $66,26 за баррель. Курс евро к доллару 15 февраля незначительно вырос на 0,02%.

Исходя из политической нестабильности вкупе с растущей нефтью, прогноз по курсу доллара на сегодня, 18 февраля, скорректирован до 66−67 руб., и по курсу евро — до 74,5−75,5 руб.

Читайте также: Рубль «потерял почву под ногами»