Москва, 18 февраля, 2019, 08:31 — ИА Регнум. Центробанк нашёл способ, как снизить вероятность манипулирования ценами на моторное топливо и не допустить серьёзных колебаний потребительских цен на бензин. По мнению регулятора, этому будет способствовать усиление требований к трейдерам нефтепродуктов на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже, через которую осуществляется 99% организованных торгов нефтепродуктами.

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Козак: Пока нефтяники выполняют соглашение, крайних мер не будет

В частности, с игроков могут затребовать раскрытие финансовой отчётности, информации о своей деловой репутации и судебных спорах, пишет газета «Известия». Кроме того, трейдерам предложат хранить поручения клиентов и данные об их исполнении, включая записи телефонных звонков.

По мнению ЦБ, существующая схема работы трейдеров создает определённую «серую зону» вокруг их клиентских операций на товарном рынке с использованием биржевых торгов. Ещё одно предложение Центробанка — разработать кодекс этики участников торгов. В него планируется включить пункт о лишении недобросовестного трейдера права торговать на бирже.

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Сообщается, что соответствующие правки в нормативные документы будут разработаны к началу марта.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года нефтяники и правительство достигли договорённостей о заморозке оптовых цен не бензин и дизельное топливо. В противном случае премьер-министр России Дмитрий Медведев обещал ввести заградительные пошлины. Соглашение будет действовать до 31 марта 2019 года.