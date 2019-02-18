Абу-Даби, 18 февраля, 2019, 09:11 — ИА Регнум. Авиакомпания Emirates подтвердила заключение сделки с европейской авиастроительной компанией Airbus на покупку 70 пассажирских самолетов. В рамках сделки одна из крупнейших мировых авиакомпаний получит 40 новых самолетов Airbus A330−900 и 30 самолетов A350−900. Emirates пополнит свой парк пассажирских самолетов в период с 2021 по 2024 год. Эмиратское новостное издание «Аль-Имарат Аль-Яума» сообщает, что сумма контракта составила порядка 22 миллионов долларов.

(сс) allen watkin Авиакомпания Emirates

Исполнительный директор The Emirates Group Ахмед бен Саид аль-Мактум заявил, что авиакомпания продолжает придерживаться текущей стратегии развития, направленной на поддержание современного авиапарка. Он также подчеркнул, что приобретение новых самолетов позволит разнообразить парк авиакомпании Emirates, а также поспособствует развитию гибкой маршрутной сети для лучшего обслуживания пассажиров.

Аль-Мактум отметил, что самолеты Airbus A330−900 будут обслуживать текущие региональные направления с вылетом из ОАЭ, в то время как самолеты марки Airbus A350−900 будут преимущественно задействованы на длительных перелетах.