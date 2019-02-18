Багдад, 18 февраля, 2019, 08:17 — ИА Регнум. Министерство природных богатств Иракского Курдистана заявило о временном прекращении экспорта нефти в Иран в рамках действия американских санкций, наложенных на Тегеран. Как сообщает курдское новостное издание Kurdistan24, источник в министерстве на условиях анонимности подтвердил, что приостановка экспорта курдской нефти обусловлена давлением Вашингтона с требованием присоединиться к санкциям против Иранской Республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Отметим, что ранее премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди заявил, что его страна независима в введении своей внешней политики, поэтому не несет обязательств соблюдать санкции против Тегерана. Он подчеркнул, что введение санкций против Ирана является исключительно решением Белого дома, а не Организации Объединенных Наций. Следовательно, данное решение не обязует третьи страны поддерживать американскую экономическую политику против Ирана».

Напомним, что в ноябре 2018 года США возобновили полный объем экономических санкций против Тегерана, которые были отменены после подписания Ираном Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Данный пакет санкций затрагивает сферы энергетики, банковское дело и морские перевозки.