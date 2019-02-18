Дамаск, 18 февраля, 2019, 08:06 — ИА Регнум. Представитель вооруженных сил США генерал-лейтенант Пол Лакамер заявил, что американские военные не будут поддерживать сирийских курдов, если они присоединятся к правительству Сирии, сообщает 18 февраля Kurdistan.ru.

Иван Шилов ИА REGNUM Башар Асад

Причиной подобного заявления стало решение курдских повстанцев начать переговоры с сирийским правительством, так как они опасаются агрессии со стороны Турции.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп принял решение о выводе американских войск с территории Сирии, что вызвало обеспокоенность со стороны курдских повстанцев.