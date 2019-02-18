Каир, 18 февраля, 2019, 08:08 — ИА Регнум. Генеральный директор British Petroleum Боб Дадли заявил о том, что его компания готова инвестировать в развитие экономики Египта около 1,8 млрд долл. в 2019 году. Об этом сообщает египетское новостное издание «Аль-Ахрам».

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Дадли добавил, что текущий уровень мировых цен на нефть является рациональным. Кроме того, он отметил, что рынок находится в относительно сбалансированном состоянии.

Как ожидается, среднемировая цена сырой нефть в 2019 году составит 50−65 долл. за баррель.