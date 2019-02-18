Киев, 18 февраля, 2019, 07:56 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко задекларировал за первые две недели февраля доходы на 118,5 млн гривен или более $4 млн, сообщило 17 февраля информационное агентство «Украинские новости» со ссылкой на данные налоговой службы.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко

Большую часть заработка Порошенко составили дивиденды от деятельности его собственного инвестиционного фонда «Прайм Эссетс Кэпитал». Около 28 млн гривен Порошенко заработал на украинских облигациях внутреннего займа, более миллиона получил в виде процентов от Международного инвестиционного банка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель предвыборного штаба Порошенко заявил, что действующий президент Украины потратил за первую неделю официальной избирательной кампании около 70 млн гривен или примерно $2,5 млн.

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Отметим, Верховная рада выделила из государственного бюджета на 2019 год $36 млн на так называемый «президентский фонд». Несколько меньшую сумму получил фонд Марины Порошенко.

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