Луганск, 18 февраля, 2019, 07:23 — ИА Регнум. За минувшие сутки украинские силовики шесть раз нарушили режим прекращения огня, заявили 18 февраля в Народной милиции ЛНР, сообщается на сайте оборонного ведомства.

ИА Красная Весна Воронка от взрыва снаряда. Донецк. ДНР. 2017

Под обстрелами оказались позиции Народной милиции ЛНР, расположенные в районе пяти населённых пунктов: Золотое-5, Калиново, Молодежное, Смелое и Санжаровка.

Посёлок Золотое-5 был обстрелян ВСУ из гранатомётов АГС и крупнокалиберного стрелкового оружия со стороны населённого пункта Золотое-4.

По Калиново ВСУ выпустили четырнадцать мин калибра 120 мм со стороны Попасной, а по населённому пункту Молодёжное — 18 мин того же калибра.

В сторону посёлка Смелое украинские силовики выпустили три мины калибра 120 мм, а также применили вооружение БМП, гранатомёты АГС и крупнокалиберное стрелковое оружие. В районе Санжаровки было зафиксировано однократное применение управляемой противотанковой ракеты со стороны ВСУ.

В ходе обстрелов никто не пострадал, разрушений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее вооружённые формирования Украины выпустили по территории ЛНР 95 единиц боеприпасов, из которых 28 — калибра свыше 100 мм.

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