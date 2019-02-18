Париж, 18 февраля, 2019, 07:26 — ИА Регнум. В министерстве внутренних дел Франции сообщили, что в эту субботу, 16 февраля, по меньшей мере 41 500 протестующих по всей стране приняли участие в 14-й мобилизации движения «желтые жилеты», передает Le Figaro.

(сс) Patrice CALATAYU Желтые жилеты

По данным министерства, в Париже собралось как минимум пять тысяч манифестантов.

Издание отмечает, что, согласно тому же источнику, на прошлой неделе на улицах страны собралось более 51 тыс. активистов.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 февраля во Франции прошла 14-я по счету акция протеста «желтых жилетов», выступающих за повышение покупательной способности. В Париже во время манифестации были задержаны 23 человека.