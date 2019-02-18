Новосибирск, 18 февраля, 2019, 06:54 — ИА Регнум. Согласно Стратегии пространственного развития России до 2025 года, территория страны делится на 12 макрорегионов. Это Центральный, Центрально-Чернозёмный, Северо-Западный, Северный, Южный, Северо-Кавказский, Волго-Камский, Волго-Уральский, Уральско-Сибирский, Южно-Сибирский, Ангаро-Енисейский, Дальневосточный. Из них Южно-Сибирский макрорегион включает Алтай, Алтайский край, Кемеровскую область, Новосибирскую область, Омскую область, Томскую область. И как отметила ИА REGNUM доктор социологических наук, профессор, заведующий кафедрой социологии Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ) Светлана Ильиных, целью пространственного развития Российской Федерации является:

Банк России Новосибирская область

обеспечение устойчивого и сбалансированного пространственного развития страны, направленного на сокращение межрегиональных различий в уровне и качестве жизни населения;

ускорение темпов экономического роста и технологического развития;

обеспечение национальной безопасности страны.

«Стратегия направлена на обеспечение скоординированных действий федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, субъектов естественных монополий по реализации приоритетов пространственного развития. Приоритетами пространственного развития страны до 2025 года являются: во-первых, опережающее развитие территорий с низким уровнем социально-экономического развития, обладающих собственным потенциалом экономического роста, а также территорий с низкой плотностью населения и прогнозируемым наращиванием экономического потенциала; во-вторых, развитие перспективных центров экономического роста с увеличением их количества и максимальным рассредоточением по территории России; в-третьих, социальное обустройство территорий с низкой плотностью населения с недостаточным собственным потенциалом экономического роста», — напоминает эксперт.

Светлана Ильиных отмечает, что для достижения цели пространственного развития предлагается решить ряд задач, в том числе сократить уровень межрегиональной дифференциации в социально-экономическом развитии субъектов Российской Федерации за счёт повышения устойчивости системы расселения путём социально-экономического развития городов и сельских территорий; за счёт повышения конкурентоспособности экономик субъектов страны путём обеспечения условий для развития производства товаров и услуг в отраслях перспективных экономических специализаций субъектов. У каждого из субъектов в Стратегии имеются такие специализации.

«Так, согласно представленному документу, перспективная экономическая специализация Новосибирской области включает такие отрасли, как добыча полезных ископаемых; обработка древесины и производство изделий из дерева, кроме мебели; производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов; производство бумаги и бумажных изделий; производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования; производство кожи и изделий из кожи; производство компьютеров, электронных и оптических изделий; производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях; производство химических веществ и химических продуктов; деятельность профессиональная, научная и техническая и многое другое», — привела она пример.

Стратегией предусмотрено стимулирование развития перспективных экономических специализаций субъектов России. Предлагается ряд мероприятий, в том числе создание нового механизма развития территорий (инвестиционных площадок) с особым режимом ведения предпринимательской деятельности, учитывающего перспективные специализации субъектов и иные особенности территорий и др. Стратегия предусматривает также расширение географии и ускорение экономического роста, научно-технологического и инновационного развития РФ за счёт социально-экономического развития перспективных центров экономического роста.

«Так, Новосибирск относится к перспективным крупным центрам экономического роста Российской Федерации. Это города, образующие крупные и крупнейшие городские агломерации, которые обеспечат вклад в экономический рост страны более 1% ежегодно. А вот Кемерово, Барнаул, Томск относятся к перспективным центрам экономического роста субъектов Российской Федерации, которые обеспечат вклад в экономический рост старны от 0,2% до 1% ежегодно. Новосибирск (с Кольцово) и Томск относятся к перспективным центрам экономического роста, в которых сложились условия для формирования научно-образовательных центров мирового уровня», — уточняет доктор социологических наук.

В Стратегии пространственного развития рассматриваются также вопросы обеспечения национальной безопасности России за счёт социально-экономического развития геостратегических территорий. И по словам Светланы Ильиных, Новосибирская область относится к числу приграничных геостратегических территорий РФ.

«В результате формирования новых центров экономического роста субъектов Российской Федерации к 2025 году будут обеспечены условия для расширения географии экономического роста, что позволит изыскать дополнительные ресурсы для социально-экономического развития геостратегических территорий страны, а также малых и средних городов, сельских территорий», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр России Дмитрий Медведев ранее подписал распоряжение об утверждении в РФ Стратегии пространственного развития страны до 2025 года. Главными целями указаны сокращение межрегиональных различий в уровне и качестве жизни людей, ускорение темпов экономического роста, а также обеспечение национальной безопасности. Согласно Стратегии, пространство РФ делится на 12 макрорегионов.

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При этом мнения экспертов относительно перспектив развития страны по такому плану разделились.