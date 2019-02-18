Пекин, 18 февраля, 2019, 06:36 — ИА Регнум. Ежедневный объем пассажироперевозок в Китае превышает 10 млн человек уже восьмой день подряд, связано это с транспортным пиком после Китайского Нового года, сообщает агентство Синьхуа.

颐园新居 Железная дорога. Китай

Так, 16 февраля 11 млн пассажиров воспользовались услугами железнодорожного транспорта, что на 8,6% больше, чем в аналогичный период 2018 года, сообщили в компании China Railway Corporation (CRC). Днем ранее, 15 февраля было зафиксировано 11,32 млн пассажиров.

Напомним, что Новый год по Лунному календарю в 2019 году выпал на 5 февраля. В связи с этим, транспортный пик, связанный с тем, что китайцы стремятся на праздники вернуться домой и встретить Новый год с родственниками, начался 21 января и продлится до 1 марта. Ожидается, что в 2019 году в этом период количество железнодорожных перевозок превысит 413 млн единиц, что на 8,3% выше, чем в 2018 году.