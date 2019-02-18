Надежды Запада на РФ не оправдались, как и России на Запад: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 18 февраля, 2019, 11:00 — ИА Регнум.
- Запад рассчитывал на другие отношения с Россией;
- Порошенко рассказал, почему Украина не прекращает стрелять;
- Ракеты наземного базирования средней дальности появятся у России;
- Путин и Макрон обсудили Сирию и Украину;
- Военные спутники перестанут запускать с «Байконура».
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.
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