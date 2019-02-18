Шанхай, Китай, 18 февраля, 2019, 04:59 — ИА Регнум. Полиция Шанхая за 2018 год в рамках целого ряда спланированных «облав» арестовала 1017 подозреваемых, причастных к мафиозной деятельности, сообщает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция Китая

В 2018 году местная полиция раскрыла более 260 уголовных дел, связанных с мафиозной деятельностью и деятельностью организованных преступных группировок. Было изъято более 450 млн юаней ($66,4 млн) денежных средств и активов.

Таким образом, в городе было зафиксировано общее число выявленных преступлений в сфере ОПГ на 25,4%. Власти Шанхая сообщили, что не намерены останавливаться на достигнутом и выявят тех лиц во властных структурах, которые «крышевали» бандитов в торговле оружием и наркотиками, распространении порнографии и организации подпольных казино.

Напомним, что в последние годы Китайские власти решили особое внимание уделить борьбе с организованной преступной деятельностью. В январе 2018 года была запущена трёхлетняя кампания против мафии и различного рода ОПГ. При чем отдельный упор делается на чиновниках, который всё это «крышуют».