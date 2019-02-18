Москва, 18 февраля, 2019, 04:53 — ИА Регнум. Специальные льготы для военных, награжденных орденом Мужества или медалью «За отвагу», установлены в сети магазинов «Военторг». Соответствующее указание дал министр обороны России Сергей Шойгу, пишет 18 февраля газета «Красная звезда».

Mil.ru В «Военторге»

Российские граждане, награжденные орденом Мужества или медалью «За отвагу», смогут отовариваться в «Военторге» со скидками. Льготы распространяются на ветеранов Вооруженных Сил и ветеранов Великой Отечественной войны.

Льготы введены на постоянной основе. Магазины сети действуют почти во всех российских регионах. В «Военторге» можно приобрести более 3500 наименований товаров, включая линейку военной одежды и сувенирной продукции, а также специальные продукты.

Как сообщало ИА REGNUM, Минобороны готовится реформировать военно-строительную отрасль. Ведомство создаст публично-правовую компанию (ППК) в сфере строительства — взамен восьми ФГУПов и трех АО. Это даст возможность совсем убрать «коммерческую составляющую в деятельности единственного исполнителя».

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