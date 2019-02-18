Наньнин, Китай, 18 февраля, 2019, 04:49 — ИА Регнум. Таможня города Наньнина в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая задержала четырех подозреваемых в контрабанде изделий из слоновой кости, сообщили в Генеральному правлении таможни Китая, передает агентство Синьхуа.

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Четыре предмета, включая три буддистских орнамента и одну фигурку человека общим весом 208,7 граммов были обнаружены внутри двух посылок, пришедших из Новой Каледонии и Камбоджи. Изделия были переданы в лабораторию для исследования, которое и показало, что груз является контрабандной запрещенных предметов.

Напомним, что запрет на ввоз, вывоз и внутренний оборот изделий из слоновой кости и кости мамонта действует в Китае с 2017 года с целью защиты диких животных. Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года китайская таможня арестовала 17 подозреваемых в контрабанде 10 единиц африканской слоновой кости весом 323,7 кг.

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