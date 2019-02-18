Куньмин, Китай, 18 февраля, 2019, 04:41 — ИА Регнум. На юго-западе Китая в провинции Юньнань был ликвидирован лесной пожар, сообщает 17 февраля агентство Синьхуа.

wildfire Лесной пожар

Жители деревни Ицзю близ города Аньина сообщили о разбушевавшемся лесном пожаре в обед по местному времени 16 февраля. Власти мобилизовали более 1,6 тыс. человек и четыре вертолета на тушение огня. Пламя распространилось на 8,6 гектаров кустарников, жертв или пострадавших зафиксировано не было. Причина пожара выясняется.

Как сообщало ИА REGNUM, в провинции Сычуань на юго-западе Китая 12 февраля также был ликвидирован лесной пожар, который за несколько дней успел повредить 20 гектаров леса.