Токио, 18 февраля, 2019, 04:27 — ИА Регнум. Официальный визит президента США Дональда Трампа в Японию может состояться в мае текущего года. Об этом сообщает 18 февраля японская газета Sankei.

Синдзо Абэ и Дональд Трамп [

По данным издания, японские власти работают над возможностью визита главы США в страну с 25 по 28 мая. Прибывший в Японию Трамп, как ожидается, встретится с премьер-министром Синдзо Абэ и новым императором Нарухито, который взойдет на престол 1 мая.

Если это произойдет, Трамп станет первым иностранным лидером, принятым новым императором. Что касается Трампа и Абэ, то по традиции они сыграют в гольф и побывают на поединке борцов сумо. Ранее Трамп посещал Японию в ноябре 2017 года.

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