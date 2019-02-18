Прага, 18 февраля, 2019, 03:59 — ИА Регнум. Беспокойство в связи с ростом на Украине национализма, и в частности с героизацией Степана Бандеры, выразил председатель ОБСЕ, глава МИД Словакии Мирослав Лайчак в ходе встречи с главой украинской дипломатии Павлом Климкиным в Брюсселе. Об этом сообщил пресс-секретарь словацкого МИД Борис Гандел.

Украинская почтовая марка в честь столетия Степана Бандеры

Общественность Словакии обеспокоена нарастанием национализма на Украине, который связан, в числе прочего, с прославлением лидера Украинской повстанческой армии (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степана Бандеры. Лайчак и Климкин договорились, что тема заслуживает общего внимания историков обеих стран, сказал Гандел РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году на Украине ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) получила статус «борцов за независимость», её участникам было дано право на соцгарантии, а лидеры — Бандера и Роман Шухевич — стали прославляться как герои. Россия такие действия подвергает резкой критике, напоминая, в частности, о Волынской резне в 1943 году.

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