Зеленодольск, Татарстан, 18 февраля, 2019, 03:37 — ИА Регнум. Более 107 тысяч подписей собрали авторы петиции в защиту жилищных прав 92-летней труженицы тыла Марфуги Гадиевой, которую решением суда Зеленодольска выселяют из собственного жилья, так как решением комиссии дом признали аварийным. Вот только компенсации, выплачиваемой властями, женщине в лучшем случае хватит лишь на комнату в коммуналке. Её пожилая дочь также проживает в том же доме и выселена решением суда. Неравнодушные жители Татарии просят мэра Зеленодольска Александра Тыгина «помочь этой бабушке», а генпрокурора РФ Юрия Чайку и главу Следственного комитета Александра Бастрыкина — обратить внимание на программу переселения из аварийного фонда этого города, к которой имеется множество нареканий, в том числе по размеру компенсации и включению в программу домов, которые ещё можно отремонтировать, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Timur Mamedrzaev Аварийный дом

Напомним, в конце января 2019 года решением Зеленодольского суда ветерана труда, инвалида второй группы, труженицу тыла Марфугу Гадиеву, которая в годы войны работала на заводе имени А. М. Горького, по иску исполкома выселили из её трёхкомнатной квартиры «в никуда». Равноценного жилья пожилой жительнице города, которая 22 февраля отметит своё 93-летие, не предложили, а средств, которые в качестве выкупной цены готовы заплатить власти, хватит на небольшую комнату-клетушку. Для сравнения: при рыночной цене квартиры около 2 млн рублей в качестве компенсации предложено 748 тыс. рублей. Взять ипотеку, пусть даже социальную, женщина также не может, ведь единственный доход — это пенсия. Переехать жить к дочери также не вариант, так как её дочь проживает в том же доме и выселена решением суда. Женщины оказались в безвыходном положении, и когда судебные приставы придут исполнять решение суда, кроме как на улицу они не смогут пойти никуда.

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Неравнодушные граждане написали петицию на имя мэра Зеленодольска Александра Тыгина, генпрокурора РФ Юрия Чайки, главы Следственного комитета Александра Бастрыкина и руководителя исполкома города Дмитрия Сапожникова с призывом помочь «92-летней труженице тыла остаться в собственной квартире».

"В 1942 году, на второй год Великой Отечественной, когда ей исполнилось 16 лет, Марфуга Гадиева работала на заводе имени А. М. Горького в Зеленодольске. Она была сиротой, во время войны работала не покладая рук, и, зная это, ей помогал весь цех. Начав учеником токаря, через несколько месяцев она уже перевыполнила план. И так — до конца войны. Теперь государство в лице Зеленодольского исполкома, прокуратуры, поддержавшей иск, и судьи Зеленодольского суда И. И. Садыкова по-своему «отблагодарило» труженицу тыла», — пишет автор петиции, назвав решение суда бесчеловечным и призывая сообща добиться «пересмотра программы аварийного жилья в Зеленодольске и предоставления равноценного жилья в собственность вместо квартир, признанных аварийными до 2013 года».

Жители страны не прошли мимо проблемы пожилого человека, в соцсетях, на форумах проходит дискуссия:

«Получается, теперь могут отбирать собственность и платить за неё сколько захотят? Не считаю это правильным, ни в отношении этой бабушки, ни в отношении кого-либо другого. Есть рыночные расценки, хотят отобрать собственность для государственных нужд, должны выдать соответствующую компенсацию!», «700 тыс компенсация за «трешку» — это почти то же самое, что выгнать на улицу», «Чудовищно!!! Как вообще такое возможно?! Отсутствие человечности, совести, элементарных моральных принципов у чиновников и судей уже в порядке вещей?», «Или оставить, или срочно силами города переселить в новую квартиру», «Это бесчеловечно», «Очень надеюсь, что глава республики не останется в стороне по данному вопросу…», «У вас были бабушки, господа чиновники?», «Люди, прошедшие войну, и особенно дети войны, уже сполна расплатились с государством еще в 40-е. Бесчеловечно предлагать ипотеку или ухудшение жилищных условий людям, которые своими жизнями позволили жить нам всем».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Зеленодольске скандал с аварийным фондом имеет давние корни. 1 января 2012 года свыше 5 тыс. жителей Зеленодольска проснулись жильцами аварийного фонда. Дома попали в программу расселения — практически каждый третий дом в городе, но фактически далеко не все они были аварийными и подлежащими сносу, часть домов ещё можно было отремонтировать. Позднее жильцы развили судебную кампанию по исключению их домов из реестра аварийных, и в итоге из списка было исключено около 100 домов. Сегодня в реестре далеко не все дома имеют высокий износ и непригодны к ремонту.

Вторая проблема, которая есть не только в Зеленодольске, но и в Чистополе, Альметьевске и ряде других городов республики, — это низкая выкупная цена, что не менялась много лет, хотя рыночные цены на жильё уже давно существенно выросли. Жильцам предлагают выкуп за жильё из расчёта 11 022 рубля на единицу общей площади изымаемого помещения. Попытки жителей региона добиться повышения выкупной цены успехом не увенчались, но так как граждане выселяться добровольно в никуда или же брать ипотеку отказались, то исполком Зеленодольска начал массовую судебную борьбу за принудительное выселение. Небольшой республиканский город с населением около 99 тыс. человек сотрясает скандал за скандалом. Поводом для одного из них стало предложение властей временно поместить детей аварийщиков в социальный приют — пока родители не найдут решения проблемы с выселением. Ведь к тому моменту жильцы 46 домов получили уведомления о необходимости оперативно выселиться из своих квартир.

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