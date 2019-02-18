Москва, 18 февраля, 2019, 03:36 — ИА Регнум. Жителям восточных районов Москвы следует заранее отправиться на работу 18 февраля и в последующие дни. Об этом говорится в сообщении Мосгортранса в Twitter.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Московское метро

Специалисты Мосгортранса напомнили о закрытии пяти станций Сокольнической линии из-за строительства новой ветки метро. До 24 февраля жителям востока столицы придется пользоваться МЦК, наземными маршрутами и другими линиями метро.

«Лучше раньше лечь спать, раньше встать, раньше выйти из дома», — отмечают на предприятии.

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) на своей странице в Twitter также рекомендовал москвичам заранее выбирать маршрут. Специалисты посоветовали автомобилистам выезжать до 6:30 и пользоваться Ярославским шоссе и шоссе Энтузиастов.

«И лучше выезжать заранее, имея в запасе 30−40 минут», — отметили в ЦОДД.

Как сообщало ИА REGNUM, участок «красной» линии московского метро от «Красносельской» до «Бульвара Рокоссовского» закрыт с 16 по 24 февраля для строительства Большой кольцевой линии (БКЛ). Участок от станции «Юго-Западная» до станции «Саларьево» планируют закрыть 3 марта для подключения к линии станций «Коммунарка» («Столбово»), «Ольховая», «Прокшино» и «Филатов луг».

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