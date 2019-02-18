Москва, 18 февраля, 2019, 03:22 — ИА Регнум. Отрицательную температуру покажут термометры в Москве 18 февраля. Об этом сообщают «Метеовести».

Мороз

"В первый день рабочей недели показания термометров уйдут в минус», — отмечают синоптики.

Так, в ночь на 18 февраля температура опустилась до — 1 °C, днем ожидается — 4 °C. Погода будет облачной со снегом, ветер будет дуть северо-западный со скоростью 7−12 м/с.

В ночь на 19 февраля ударит 10-градусный мороз. Днем будет облачно с прояснениями, потеплеет до нуля.

Как сообщало ИА REGNUM, похолодание в Москве придет на смену рекордно теплой погоде. Так, 15 февраля стало самым тёплым днём текущей зимы — на метеостанции ВДНХ было зафиксировано +2,9 градуса Цельсия.

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