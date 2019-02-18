Лондон, 18 февраля, 2019, 03:09 — ИА Регнум. Российское посольство не имеет какой-либо информации о том, что происходит с бывшим офицером ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией, и это вызывает беспокойство. Об этом рассказал пресс-секретарь дипмиссии РФ в Великобритании, комментируя сообщения СМИ об ухудшении самочувствия Скрипаля.

Иван Шилов ИА REGNUM] [Иван Шилов © ИА REGNUM О Скрипалях

Дипломат отметил, что британские власти игнорируют запросы российского посольства, касающиеся Скрипалей. В адрес Форин-офиса было направлено много обращений, однако все они остались без ответа.

«У нас нет ни малейшего представления о том, что с ними происходит», — цитирует дипломата пресс-служба российского посольства.

Представитель дипмиссии напомнил, что Сергей и Юлия Скрипаль находятся в изоляции. Еще несколько месяцев назад, однако, их родственница Виктория рассказывала со слов Юлии, что Сергей Скрипаль здоров. Однако теперь стало известно, что ему требуется помощь врачей.

«Ведут ли здесь дело к смерти Сергея Скрипаля и уничтожению улик, как это было в случае с Дон Стерджесс, сказать трудно», — добавил дипломат.

Пока неясно, для чего готовится подобный информационный фон, отметил он. Посольство по-прежнему обеспокоено судьбой российских граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, об ухудшении состояния здоровья Сергея Скрипаля написала, ссылаясь на британскую разведку, газета The Times. Отмечалось, что экс-офицер ГРУ, который якобы пережил отравление сильнодействующим веществом, уже не сможет полностью восстановиться.