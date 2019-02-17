Нижний Новгород, 18 февраля, 2019, 02:49 — ИА Регнум. Один из горожан предложил отделить Автозаводской район от Нижнего Новгорода, сделав его отдельным городом. Для этого он написал петицию на имя губернатора Глеба Никитина, но мнения у жителей района на эту инициативу разделились, дискуссия в соцсетях вышла жаркой, вспомнили и то, что лет 50−60 назад подобную инициативу уже выдвигали, звучала она и в 90-х годах, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Aleksey Igonin Автозаводский район. Нижний Новгород

Житель Автозаводского района Нижнего Новгорода Артём З. в своём обращении отметил, что именно на этот район приходится четверть населения города, но «при этом бюджет делится на восемь районов».

"В городе Нижний Новгород более 1,2 миллиона человек. 8 районов, один из которых — Автозаводский район, он обладает численностью населения 300 000 человек, а это уже население крупного города. Являясь автономным районом и с более чем достаточным количеством населения он может стать городом с вашей помощью», — пишет автор обращения губернатора, уточняя, что из плюсов будет автономность и независимость, а «локальный бюджет не позволит деньгам уходить вовне».

Инициатива вызвала интерес у горожан, но мнения разделились, причём большинство высказались против:

«В советское время, когда Автозавод процветал, мы об этом и не думали. Мы все были Горьковчане, гордились и городом, и районом!», «Одумайтесь, люди. Был уже коммент про подорожание проезда на «междугородние» маршрутки. И этот минус далеко не единственный. Я хоть и с Автозавода, и район свой люблю, но хочется остаться нижегородкой. Где плюсы от того, что район станет городом?», «Полный бред, я против», «Ну да, давайте вообще город развалим, можем разделить город на части, закрыть районы и тд?», «А может сразу ото всех отделиться? Будет эдакое государство в государстве! Ватикан, чёрт побери», «Москва расширяется, а Нижний отделяется»,

Есть и те, кто вспомнил, что идея далеко не нова:

«На самом деле это ещё могло произойти лет 60 назад, и название даже далеко не стёрто из истории — Социалистический. Так называются несколько микрорайонов Автозавода», «Это уже было в 90-е. А кстати, теперь уже не 300 тысяч, а гораздо меньше», «Было такое в 90-х годах. А зачем ещё больше должностей для чиновников и затрат на переоформление документов? Завод поднимать надо, работу людям, а не чиновников плодить».