Казань, 18 февраля, 2019, 02:44 — ИА Регнум. Протоиерей Владимир Головин, получивший скандальную известность «неподобающим для сана священника» поведением, а также советами смотреть порно и другими вольностями, извергнут из сана решением Епархиального суда Чистопольской епархии Русской православной церкви Московского патриархата. Это решение закреплено в указе управляющего Чистопольской епархией. Решение о извержении из сана принято и по протоиерею Анастасию Головину — его сыну, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Священники

«Определением моим решение Епархиального суда Чистопольской епархии РПЦ МП от 14 февраля 2019 года по делу № 01-OI — 2019 об извержении из сана протоиерея Владимира Валентиновича Головина утверждаю», — отмечается в документе.

Аналогичным документом сана лишился и протоиерей Анастасий Головин — сын Владимира Головина.

Епархиальный суд Чистопольской епархии признал вину Владимира Головина «в создании сообщества, противопоставившего себя церкви, ведении деятельности, носящей смущение в среду верующих, в искажении учения церкви о молитве, упорном непослушании правящему архиерею, клевете на священноначалие и досаждении словом ряда архипастырей доказанной». Претензии к теперь уже бывшему протоиерею Анастасию заключаются в том, что «намеренно и осознанно оставил свое место служения, противясь указу правящего архиерея № 35 от 13 сентября 2018 года», после чего «проявил халатность и незаинтересованность приходом» и «не появился на месте своего служения». Среди претензий и то, что Анастасий принял «идеологическую сторону протоиерея Владимира Головина».

Подобное решение Епархиального суда вызвало протест со стороны сторонников Владимира Головина, которых только в одной из групп соцсетей набралось почти 90 тыс. человек.

«Беспрецедентная для Русской православной церкви кампания по очернению одного из самых лучших проповедников современности», «Надо сразу срочно писать протест в епархию, собирать подписи по всей стране», «К патриарху надо ехать», «Очень обидно за о. Владимира», — пишут сторонники бывшего протоиерея.

В социальных сетях появилась многочисленная группа в поддержку священника, где обсуждается вопрос «гонений на него» и того, чем сторонники могут помочь уже лишённому сана Владимиру Головину. Группа насчитывает уже свыше 1,5 тыс. участников.

Сторонники Головина также рассказали, что же конкретно вменяется в вину его сыну:

«Протоиерей Анастасий (1985 г.р.) был настоятелем Авраамиевского прихода г. Болгар, где служил и его отец, протоиерей Владимир Головин. 13 сентября 2018 г., согласно указу правящего архиерея, протоиерей Анастасий был освобожден от должности настоятеля и переведен на служение штатным клириком в г. Чистополь. В октябре 2018 года церковный суд епархии отправил протоиерея Анастасия Головина в запрет за оставление учебы в семинарии и оставление места служения. В декабре запрет был продлен на два месяца».

Напомним, в сентябре 2018 года Владимира Головина отстранили от служения до начала декабря, запретив ношение рясы, наперсного креста, а также какие-либо священнодействия. В вину ему вменялось «продолжение деятельности, вносящей соблазн в жизнь церкви». Епархия посчитала недопустимыми те высказывания, что протоиерей озвучивал во время публичных проповедей, в их числе слова, что, по мнению специальной комиссии, граничили «с кощунством и глумлением над Христом», неподобающим для сана священника признали и «восторженный рассказ слушателям о воспевании им богослужебного гимна во время близости с супругой», а также совет смотреть «непристойные фильмы тем женщинам, чьи мужья их смотрят», и консультации, что священник давал женщинам «о выборе фасона нижнего белья». Отмечалось в сентябрьском решении комиссии также, что имелись случаи, когда Головин «сквернословил в храме» и оправдывал сквернословие. Среди прозвучавших обвинений было и то, что он недопустимо для носящего сан высказался в адрес погибших героев Великой Отечественной войны, сравнив их подвиг с самоубийством и отсутствием веры.

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