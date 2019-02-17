Солт-Лейк-Сити, США, 18 февраля, 2019, 02:49 — ИА Регнум. Сборная России по биатлону показала седьмой результат в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в американском Солт-Лейк-Сити. «Золото» досталось французским спортсменам, сообщает 18 февраля медиа-служба Союза биатлонистов России.

Ximeg Биатлон

Команда Франции в составе Кентена Фийон-Майе, Симона Дестье, Селии Аймонье и Анаис Шевалье избежала штрафных кругов и пришла к финишу через 1 час 3 минуты 51,4 секунды. Вторыми пришли немецкие биатлонисты, их результат был хуже на 13,5 секунды. Третий результат — у норвежцев, далее идут команды Швейцарии, Швеции и Чехии.

В составе российской сборной выступили Александр Поварницын, Александр Логинов, Лариса Куклина и Маргарита Васильева. Спортсмены пришли к финишу на 2 минуты 41,3 секунды позднее победителей.

Евгений Гараничев, ранее опоздавший на гонку преследования, в смешанной эстафете не участвовал. Его заменил Александр Поварницын.

Читайте также: Опоздавшего на гонку преследования Гараничева высмеяли в соцсетях