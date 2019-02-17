Курган, 18 февраля, 2019, 02:40 — ИА Регнум. В деле о банкротстве ООО «Зауральский кузнечно-литейный завод», входящего в машиностроительно-индустриальную группу концерна «Тракторные заводы», утверждено мировое соглашение, а производство по делу будет прекращено, как только суд изготовит полное решение. О подписании соглашения и завершении производства сообщается в результативной части решения Арбитражного суда Курганской области, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В суде

«Утвердить мировое соглашение. Производство по делу №А34−9360/2016 прекратить. Определение подлежит немедленному исполнению. Определение может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Уральского округа в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме)», — уточняется в документе.

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Напомним, ООО входит в состав концерна «Тракторные заводы», который включает в себя несколько десятков предприятий, в том числе и оборонного «пула». Предприятия группы базируются в Чувашии, Мордовии, Карелии, Алтайском крае, Липецкой, Владимирской и Волгоградской областях. В Курганской области базируются два завода концерна. О проблемах группы широко известно стало в 2017 году, когда Внешэкономбанк стал в судебном порядке взыскивать долги с предприятий по кредитам, выданным концерну в 2011 году. Многомиллиардную задолженность предъявляли в том числе и в делах о банкротстве заводов. С декабря 2018 года госкорпорация «Ростех» начала реализовывать свой план по выкупу долгов концерна у ВЭБ, создав для этого в сентябре «дочернее предприятие» — ООО «КТЗ», которое в конце декабря было передано тверскому ООО «Литейное производство», аффилированному и с Ростехом, и с ООО «Холдинг Транспортные компоненты». Последнему планируется передать в управление гражданскую часть «пула» концерна «Тракторные заводы», при этом единственным участником ООО «Холдинг Транспортные компоненты» является кипрская компания Tadorix Consultants Limited. ООО «КТЗ» входило в дела о банкротстве предприятий концерна как процессуальный правопреемник ВЭБ. Именно «групповая задолженность» стала причиной появления проблем и у ООО «Зауральский кузнечно-литейный завод», чьего банкротства в августе 2016 году потребовала малоизвестная компания, но в ноябре 2017 года в дело в качестве кредитора заявился ВЭБ, и долги резко и весьма существенно выросли, так как претензии госкорпорации составляли 68,5 млрд рублей. 24 декабря 2018 года в списке кредиторов произошла замена с ВЭБ на ООО «КТЗ».

"09.11.2018 года в Арбитражный суд Курганской области поступило заявление ООО «КТЗ» о процессуальной замене кредитора ГК «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» на ООО «КТЗ». В обоснование своего требования заявитель со ссылкой на статью 48 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указывает, что между Внешэкономбанком и ООО «КТЗ» заключен договор уступки прав кредитора (договор цессии) от 12.10.2018 года, в соответствии с которым Внешэкономбанк передал права (требования), вытекающие из обязательств, в том числе, ООО «ЗКЛЗ», задолженность по которым явилась основанием для подачи заявления о признании должника несостоятельным (банкротом), в том числе, по кредитному договору №1/2010/К от 21.03.2011 года», — отмечалось в материалах суда и уточнялось, что «согласно п. 2.2. договора цессии, цессионарий обязался оплатить 81 778 039 068 руб. 36 коп. цеденту стоимость передаваемых требований по цене цессии, равной 81 778 039 068 руб. 36 коп», а «цессионарий оплачивает стоимость уступаемых требований в дату заключения договора (дату цессии) путем перечисления цены цессии на расчетный счет цедента, указанный в статье 9 договора».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, единственным участником ООО «Зауральский кузнечно-литейный завод» с 21 января 2019 года является ещё одно предприятие концерна, избежавшее банкротства, — ПАО «Курганский машиностроительный завод» (единственный в России производитель боевых машин пехоты). А ООО обеспечивает нужды Курганмашзавода и на 80% было задействовано при выполнении заказов концерна в целом. На кузнечно-литейном заводе трудятся около 2 тыс. человек, и работает три производства: сталечугунолитейное, кузнечно-штамповочное и точных заготовок.

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