Мировое соглашение: Зауральский завод вышел из банкротства
Курган, 18 февраля, 2019, 02:40 — ИА Регнум. В деле о банкротстве ООО «Зауральский кузнечно-литейный завод», входящего в машиностроительно-индустриальную группу концерна «Тракторные заводы», утверждено мировое соглашение, а производство по делу будет прекращено, как только суд изготовит полное решение. О подписании соглашения и завершении производства сообщается в результативной части решения Арбитражного суда Курганской области, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«Утвердить мировое соглашение. Производство по делу №А34−9360/2016 прекратить. Определение подлежит немедленному исполнению. Определение может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Уральского округа в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме)», — уточняется в документе.
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Напомним, ООО входит в состав концерна «Тракторные заводы», который включает в себя несколько десятков предприятий, в том числе и оборонного «пула». Предприятия группы базируются в Чувашии, Мордовии, Карелии, Алтайском крае, Липецкой, Владимирской и Волгоградской областях. В Курганской области базируются два завода концерна. О проблемах группы широко известно стало в 2017 году, когда Внешэкономбанк стал в судебном порядке взыскивать долги с предприятий по кредитам, выданным концерну в 2011 году. Многомиллиардную задолженность предъявляли в том числе и в делах о банкротстве заводов. С декабря 2018 года госкорпорация «Ростех» начала реализовывать свой план по выкупу долгов концерна у ВЭБ, создав для этого в сентябре «дочернее предприятие» — ООО «КТЗ», которое в конце декабря было передано тверскому ООО «Литейное производство», аффилированному и с Ростехом, и с ООО «Холдинг Транспортные компоненты». Последнему планируется передать в управление гражданскую часть «пула» концерна «Тракторные заводы», при этом единственным участником ООО «Холдинг Транспортные компоненты» является кипрская компания Tadorix Consultants Limited. ООО «КТЗ» входило в дела о банкротстве предприятий концерна как процессуальный правопреемник ВЭБ. Именно «групповая задолженность» стала причиной появления проблем и у ООО «Зауральский кузнечно-литейный завод», чьего банкротства в августе 2016 году потребовала малоизвестная компания, но в ноябре 2017 года в дело в качестве кредитора заявился ВЭБ, и долги резко и весьма существенно выросли, так как претензии госкорпорации составляли 68,5 млрд рублей. 24 декабря 2018 года в списке кредиторов произошла замена с ВЭБ на ООО «КТЗ».
"09.11.2018 года в Арбитражный суд Курганской области поступило заявление ООО «КТЗ» о процессуальной замене кредитора ГК «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» на ООО «КТЗ». В обоснование своего требования заявитель со ссылкой на статью 48 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указывает, что между Внешэкономбанком и ООО «КТЗ» заключен договор уступки прав кредитора (договор цессии)
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, единственным участником ООО «Зауральский кузнечно-литейный завод» с 21 января 2019 года является ещё одно предприятие концерна, избежавшее банкротства, — ПАО «Курганский машиностроительный завод» (единственный в России производитель боевых машин пехоты). А ООО обеспечивает нужды Курганмашзавода и на 80% было задействовано при выполнении заказов концерна в целом. На кузнечно-литейном заводе трудятся около 2 тыс. человек, и работает три производства: сталечугунолитейное, кузнечно-штамповочное и точных заготовок.
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