Городец, Нижегородская область, 18 февраля, 2019, 02:09 — ИА Регнум. Арбитражный суд Нижегородской области 6 марта 2019 года рассмотрит обоснованность претензий к ОАО «Городецкий хлеб», работники которого осенью 2018 года бастовали из-за просрочки выплаты зарплаты. Признать несостоятельным старейший хлебозавод региона, существующий с 1929 года, требует мукомольное предприятие из Тамбовской области, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Банкротство

Напомним, в октябре 2018 года в нижегородских СМИ прошла информация со ссылкой на работников городецкого завода, что им не выплачивали несколько месяцев заработную плату. Позднее часть работников объявила забастовку, потребовав полной выплаты заработной платы. Также стало известно, что с 5 октября предприятие, где работают порядка 100 жителей города, практически остановилось, ведь печь хлеб было некому.

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8 февраля 2019 года ООО «Торговый дом «Мичуринская мукомольная компания» из Тамбовской области обратилось в суд с иском о банкротстве ОАО «Городецкий хлеб». 13 февраля дело приняли к производству, обоснованность претензий рассмотрят 6 марта. Сумма исковых претензий — 2 626 200 рублей. 23 августа 2018 года в рамках другого иска Арбитражный суд Тамбовской области иск мукомольной компании о взыскании основного долга в сумме 1 784 259,5 рубля и неустойки в сумме 30 тыс. рублей.

«11.07.2016 года между ООО Торговый Дом «Мичуринская мукомольная компания» (поставщик), и ОАО «Городецкий хлеб» (покупатель) заключен договор поставки 243, по условиям которого поставщик обязуется поставить покупателю в течении срока действия договора закупаемые им отдельные партии продуктов переработки зерна (мука пшеничная всех сортов, мука ржаная, отруби и т. д.) (товар), для использования в предпринимательских целях или в иных целях, не связанными с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием, а покупатель обязуется принять и своевременно оплатить товар, согласно условиям настоящего договора», — отмечалось в материалах дела.

Вероятно, что именно эта задолженность и стала основой для банкротного иска.

По данным ЕГРЮЛ, ОАО «Городецкий хлеб» учреждено 15 апреля 1993 года, но является преемником компании, существовавшей с 1923 года. Гендиректор и основной акционер (по данным на 2015 год, более свежих сведений компания не обнародовала) — Александр Лиходедов, он же является директором АО «Балахнинский хлебокомбинат», которое связано с городецким заводом и чьего банкротства в ноябре 2018 года потребовала налоговая служба. Обоснованность претензий по иску рассмотрят 27 февраля 2019 года.

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Александр Лиходедов также является единственным владельцем балахнинского ООО «Глобус», специализирующегося на розничной торговле напитками в специализированных магазинах. Также он единственный владелец ООО «Городецкий кондитер» (основной вид деятельности — производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения).