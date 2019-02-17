Москва, 18 февраля, 2019, 01:40 — ИА Регнум. Москва, Санкт-Петербург и Московская область лидируют среди регионов России по качеству жизни. Об этом говорится в исследовании «РИА Рейтинг» по итогам 2018 года.

Ночная Москва

Сводный рейтинговый балл для тройки лидеров превышает значение 70 при максимуме в сто баллов. Столичные регионы возглавляют топ рейтинга в силу развитой инфраструктуры, высокого уровня развития экономики и социальной сферы в сочетании с потенциалом к дальнейшему развитию.

В десятку лидеров по качеству жизни входят также Татария, Белгородская область, Краснодарский край, Воронежская область, Югра, Липецкая и Калининградская области. Десятку аутсайдеров составляют Кабардино-Балкария, Бурятия, Еврейская автономная область, Курганская область, Алтай, Калмыкия, Ингушетия, Забайкальский край, Карачаево-Черкесия и Тува.

Отмечается, что в целом заметных изменений в распределении регионов в рейтинге с 2018 года не произошло. Составители рейтинга учитывали 70 показателей, так или иначе характеризующих ситуацию в субъектах РФ. Они пользовались данными Росстата, Минздрава, Минфина, Центробанка и других открытых источников.

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