Лондон, 18 февраля, 2019, 01:19 — ИА Регнум. Продукты с высоким содержанием белка помогают ускорить обмен веществ и заметно сократить тягу к еде. Они способствуют избавлению от жировых отложений в области живота, пишет британский научный журнал BMC Medicine.

Цитата из к/ф «Чокнутый профессор». Реж. Том Шэдьяк. 1996. США Толстяк

Висцеральный, или глубинный жир, который откладывается в брюшной полости рядом с жизненно важными органами, опасен для организма. Диетологи рекомендуют включать в рацион куриные яйца и грудку, тунца, миндаль, красную чечевицу и запеченные бобы.

Тяга к еде может уменьшиться на 60%, отмечают специалисты. Кроме того, стоит отказаться от сладкого и подслащенных напитков, а также быстрых углеводов. Правильное питание следует дополнять умеренной физической нагрузкой, например, ходьбой или плаванием.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее диетологи назвали пять популярных продуктов, отказ от которых помогает бороться с жиром на животе. Это рис, макароны, хлеб, выпечка и картофель.

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