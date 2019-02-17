Вашингтон, 18 февраля, 2019, 01:07 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп готов применить вето, чтобы не дать законодателям отменить введенный им режим чрезвычайного положения на границе с Мексикой. Об этом заявил один из ключевых советников Трампа Стивен Миллер в эфире телеканала Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп и стена

По словам Миллера, американский лидер готов защищать свое решение о вводе режима ЧП. Отвечая на вопрос о готовности Трампа к наложению вето на законопроект об отмене такого режима, советник подчеркнул, что президент «гарантированно» будет отстаивать свое решение.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 февраля Трамп подписал распоряжение о введении чрезвычайного положения на границе с Мексикой. Это сделано для решения проблемы национальной безопасности и гуманитарного кризиса на южном рубеже США, пояснили в Белом доме. Предполагается, что режим ЧП позволит перенаправить на строительство стены вдоль границы порядка $8 млрд.

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