Эдмонтон, Канада, 18 февраля, 2019, 00:22 — ИА Регнум. 16 февраля, по сообщениям официального инсайдера НХЛ, была совершена сделка между «Ойлерз» и «Флайерз», в рамках которой канадский вратарь Кем Тэлбот и американец Энтони Столарц поменялись клубными прописками.

Oleg Bkhambri (Voltmetro) Кем Тэлбот

На протяжении последних четырёх неполных сезонов Кем Тэлбот весьма успешно защищал цвета «нефтяников», а в 2017 году помог команде попасть в плей-офф Кубка Стэнли. В том году он показал свой наилучший результат в карьере, победив в 42 из 73 встреч того сезона. Но с того момента игра голкипера, как и всей команды, заметно ухудшилась. В прошлом сезоне на счету Кема было уже на десяток побед меньше, а в этом году игровое время и победные матчи пришлось поровну делить с финским легионером Микко Коскиненом. Тэлбот уступил конкуренцию, приехавшему из питерского «СКА», Коскинену, который моментально начал выдавать результат в лиге. Сейчас у финна 14 побед, после 32 игр «регулярки», но у Микко есть преимущество перед своим канадским коллегой. Экс-игрок «СКА» в среднем пропускает 2,86 шайбы за игру, когда Кем целых 3,36. Соответственно, обмен Кема Тэлбот в «Филадельфию» делает из Коскинена основного голкипера команды, и отныне финн будет преимущественно стоять в рамке ворот «Ойлерз».

В «Филадельфии» сейчас схожая ситуация. В команде сразу оказалось несколько добротных вратарей, а именно: Картер Харт, Брайан Эллиотт и Энтони Столарц. И методом исключения руководству команды пришлось делать выбор, кого же из троицы придётся обменять. Выбор пал на Столарца, который уже с 2012 года находится в расположении клуба, но провёл лишь 19 игр, выиграв в шести из них. Сейчас основным голкипером команды является 20-летний Картер Харт, которого пенсильванская команда выбрала на драфте 2016 года под общим 48-м номером. Канадец уверенно начал свой карьерный путь и к данному моменту насчитывает 11 побед в 18 играх чемпионата. Его «бэкапом», или, говоря народным языком, сменщиком является опытный Брайан Эллиотт, который знаменит своей способностью помогать в самые трудные моменты, как это было в «Сент-Луисе» на рубеже 2014 и 2016 годов.

Для обеих команд сделка вышла очень удачной. Эдмонтон получил амбициозного и жаждущего играть Энтони Столарца, который будет хвататься за каждый шанс проявить себя в роли первого номера. А «Филадельфия» добавила конкуренции во вратарскую линию, заставляя тем самым выкладываться каждого на все сто процентов в каждой игре. Этот обмен — огромный шанс для Тэлбота реабилитировать свою карьеру.