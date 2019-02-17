Амстердам, 17 февраля, 2019, 23:57 — ИА Регнум. Известный квартал Красных фонарей в Амстердаме вскоре может измениться. Об его реформировании задумалась действующий мэр города Фемке Халсема, заявившая, что превращение проституции в туристическую достопримечательность является «унизительным» и «недопустимым». Об этом сообщил портал DutchNews.

Квартал Красный фонарей. Амстердам

Халсема, вступившая в должность в июне 2018 года, сообщила в интервью журналистам, что хотела бы рассмотреть все варианты реформирования района, в том числе, вариант его возвращения к «исходному состоянию». Она дала понять, что в любом случае считает сложившуюся ситуацию неприемлемой: ухудшились те обстоятельства, в которых женщины квартала выполняют свою работу. Мэр заявила: она может понять, почему многие жители города не хотят «такую проституцию» или «такую, какой она должна быть».

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Ранее с требованием закрыть квартал красных фонарей в Амтердаме выступила группа, в которую входят консервативные христианские демократы (CDA), либеральные группы D66 и VVD. По их мнению, существование подобного «публичного мясного рынка» невозможно ничем оправдать.