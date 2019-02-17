Берлин, 17 февраля, 2019, 23:52 — ИА Регнум. На полях мюнхенской Международной конференции по безопасности прошла встреча руководителя Международного отдела ЦК КПК Ян Цзечи с главой МИД Германии Хайко Маасом,сообщает 17 февраля Синьхуа.

Mid.ru Сергей Лавров

Подчеркнув партнерский характер отношений КНР и ФРГ, китайский дипломат подтвердил готовность Пекина развивать двусторонние отношения на самом высоком уровне, углублять сотрудничество, обмены и диалоги, продвигать взаимодействие в реализации проекта «Пояса и пути».

Ян Цзечи подчеркнул важность для Китая отношений с Европой и заверил собеседника во всесторонней поддержке Пекином европейской интеграции, и повышение роли ЕС в международной политике.

Маас в свою очередь подтвердил намерение Берлина углублять сотрудничество во всех сферах, включая проект «Пояса и пути». Сложность нынешней международной обстановки, по словам немецкого министра, побуждает Германию активизировать сотрудничество с Китаем в целях поиска совместных ответов на глобальные вызовы.

Стороны обменялись мнениями по наиболее острым вопросам глобальной и региональной повестки.