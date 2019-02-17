Берлин, 17 февраля, 2019, 23:49 — ИА Регнум. В Мюнхене прошла встреча главы российского МИД Сергея Лаврова с руководителем Международного отдела ЦК КПК Ян Цзечи, в ходе которой стороны обсудили актуальные вопросы глобальной и двусторонней повестки, а также итоги взаимодействия России и КНР, сообщает 17 февраля Синьхуа.

Mid.ru Сергей Лавров и Ян Цзечи

В своем выступлении Сергей Лавров подчеркнул стратегический характер российско-китайских отношений, особо отметив прогресс, достигнутый в 2018 году в увеличении товарооборота двух стран, показатели которого впервые превысили 100 млрд долларов.

Стороны намерены широко отметить предстоящее в этом году 70-летие установления между ними дипломатических отношений, непрерывного расширения сотрудничества, которое успешно развивается под руководством лидеров двух стран Владимира Путина и Си Цзиньпина.

«Политическое взаимодоверие сторон крепнет, получены важные результаты укрепления сотрудничества в сфере энергетики, предприняты важные совместные действия по поддержанию и укреплению мира и стабильности в регионе и на планете», — заявил Ян Цзечи, являющийся одним из «патриархов» китайской внешней политики.

Обсудив важные и наиболее острые вопросы региональной и глобальной повестки, дипломаты высказались за расширение диалога и взаимодействия.

Напомним, что встреча Сергея Лаврова и Ян Цзечи состоялась на полях 55-й Международной конференции по безопасности, которая ежегодно проводится в феврале в Мюнхене.