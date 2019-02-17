При пожаре в частном доме в Подмосковье пострадал человек
Коломна, Московская область, 17 февраля, 2019, 23:47 — ИА Регнум. В городском округе Коломна горел частный жилой дом. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Московской области.
Иван Шилов ИА REGNUM
Скорая помощь
ЧП произошло в воскресенье, 17 февраля, на улице Южная в деревне Семеновская. По последним данным, в результате инцидента пострадал один человек.
«В 16.47 мск — ликвидация пожара», — говорится в сообщении.
В настоящее время выясняются причины происшествия.
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