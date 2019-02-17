Каракас, 17 февраля, 2019, 23:41 — ИА Регнум. Глава МИД Венсеуэлы Хорхе Арреаса, вслед за президентом этой страны Николасом Мадуро подтвердил факт переговоров с Вашингтоном, которые начались и прошли по инициативе американского Госдепа, с участием спецпредставителя США по Венесуэле Эллиотом Абрамсом,сообщает 17 февраля Синьхуа.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Венесуэла

«Мы провели две встречи, о которых я не могу рассказывать подробно, потому что я должен уважать конфиденциальность, но мы выслушали друг друга», — сказал глава венесуэльской дипломатии. В ходе переговоров, по его словам, «были моменты напряженности, сохраняются серьезные противоречия, но в то же время имеются и общие озабоченности».

Глава МИД Венесуэлы высказал готовность к продолжению диалога, подчеркнув, что президент Мадуро в курсе каждой детали состоявшихся встреч.