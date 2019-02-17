Уфа, 17 февраля, 2019, 23:07 — ИА Регнум. 78-летний актер Башкирского академического театра драмы имени Мажита Гафури Загир Валитов скончался после продолжительной болезни в Уфе. Об этом сообщается в воскресенье, 17 февраля, на сайте театра.

Bashdram.ru Загир Валитов

«На 79-м году ушел из жизни актер … Загир Валитов, — говорится в сообщении. — Коллектив театра выражает соболезнования родным и близким».

Отмечается, что актер Загир Валитов, на протяжении более 40 лет выступавший на сцене Башкирского академического театра драмы, являлся лауреатом Государственной премии Башкирии имени Салавата Юлаева. О дате и месте прощания с народном артистом России будет сообщено дополнительно.

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