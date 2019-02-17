Лос-Анджелес, США, 17 февраля, 2019, 22:49 — ИА Регнум. Фильм «Алита: Боевой ангел» режиссёра Роберта Родригеса смог собрать на кинорынке США в первые выходные показов $41,7 млн. Об этом 16 февраля сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Иван Шилов ИА REGNUM Алита: Боевой ангел

Картина была показана в 3790 кинотеатрах страны. Издание отмечает, что сумма её кассовых сборов в первые выходные показов почти в два раза превысила ту, которую прогнозировали аналитики ($25 млн). Автор заметки пишет, что создателям фильма не стоит расслабляться, поскольку проекту с бюджетом $200 млн для того, чтобы окупиться придется собрать гораздо больше.

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Напомним, в широкий прокат в США картина «Алита: Боевой ангел» вышла 14 февраля 2019 года. Над созданием картины в качестве продюсера также работал Джеймс Кэмерон. В основу фильма легла культовая одноименная манга Юкито Кисиро.