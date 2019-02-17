Вашингтон, 17 февраля, 2019, 22:29 — ИА Регнум. Продуктом, чрезмерное употребление которого увеличивает риск возникновения онкологических заболеваний, является сахар. Такой вывод по результатам экспериментов сделали ученые Онкологического центра имени М. Д. Андерсона в США, сообщает Food News.

Иван Шилов ИА REGNUM Сахар

Так, специалисты во время эксперимента поделили на две группы мышей. Одни грызуны сидели на крахмальной диете без сахара, а другие — получали количество сахарозы, сопоставимое с потребляемым во многих западных странах объемом.

Ученые пришли к выводу, что быстрый рост опухоли у представителей одной из групп грызунов был вызван именно повышением уровня сахара в крови.

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