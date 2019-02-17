Лос-Анджелес, США, 17 февраля, 2019, 22:25 — ИА Регнум. Соцсети обсуждают случай в США с блогером-трансгендером Зои Перез, которая ведет в YouTube канал Furry Potato, посвященный правозащите. Её во время очередной онлайн-трансляции после небольшой словесной перепалки подстрелил охранник одной из синагог Лос-Анджелеса.

Geoffrey Fairchild Стрельба

Всё случилось после того, как Перес около получаса ходила вокруг синагоги, снимала её на видео и комментировала происходящее. В итоге она подошла к охраннику, находящемуся за ограждением. После того, как мужчина не получил ответ на свои неоднократные вопросы о том, зачем его снимают, он решил выстрелить. К счастью для Зои Перес, он целился в землю и причиной ранения блогера стал рикошет.

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