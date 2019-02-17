Москва, 17 февраля, 2019, 21:59 — ИА Регнум. В аэропортах Москвы задержано и отменено более 20 авиарейсов. Об этом сообщает в воскресенье, 17 февраля, сервис «Яндекс.Расписания».

Дарья Антонова ИА REGNUM Шереметьево

Так, по состоянию на 21:56 мск в аэропорту Внуково задерживается пять рейсов, в Домодедово задержаны шесть рейсов и пять отменено, а в «Шереметьево» шесть рейсов задержаны.

Причины отмены и задержки авиарейсов в столичных аэропортах пока неизвестны.