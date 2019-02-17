Москва, 17 февраля, 2019, 21:59 — ИА Регнум. Шоу «Поле чудес» опубликовало видео, в котором показано, как после окончания передачи люди разбирают еду, присланную телезрителями. Полное видео очередного выпуска программы выложила на YouTube телекомпания «Первый канал».

Иероним Босх. Чревоугодие (фрагмент). 1475-80

На 49-й минуте видео показано, как присутствующие в зале люди буквально сметают с барабана всю выложенную на нём еду: конфеты, печенье, пирожные и фрукты. Ролик быстро разошелся в соцсетях и собрал множество удивлённых комментариев.

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Ранее ведущий передачи «Поле чудес» Леонид Якубович сообщил, что после окончания её очередного выпуска он старается как можно быстрее покинуть зал. Причиной этого желания как раз и является то, что люди бросаются к барабану, начинают есть выложенное на нём и складывать еду в пакеты.