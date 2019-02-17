Москва, 17 февраля, 2019, 21:47 — ИА Регнум. При цене на нефть, превышающей $40 за баррель, курс рубля не будет подвержен значительным колебаниям. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин в программе «Действующие лица» на телеканале «Россия 1».

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

По его словам, в долгосрочной перспективе курс российской валюты также будет устойчивым, а в реальном выражении он будет плавно укрепляться.

При этом Орешкин добавил, что ввиду изменений ситуации на внешних рынках и ввиду других факторов краткосрочная волатильность курса рубля будет сохраняться.

Как передавало ИА REGNUM, 15 февраля 2019 г. нефть марки Brent на международных торгах превысила отметку в $65 за баррель. Всего с начала минувшей недели «международный эталон» прибавил в цене 5,5%.

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