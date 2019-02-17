Москва, 17 февраля, 2019, 21:16 — ИА Регнум. Ограничительные меры, которые официальный Вашингтон вводит против Российской Федерации, абсолютно бесполезны. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM МИД

«Я не предостерегал (дипломатов США), я просто сказал, что это бессмысленно, — сказал глава российского внешнеполитического ведомства. — Я сказал, что это непонятно с какой целью».

По его словам, тех, кто еще не понимает бесполезность этих ограничений, ему жаль.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 февраля 2019 г. группа сенаторов США внесла в сенат Конгресса законопроект об ужесточении санкций против РФ.

Читайте также: Глава МИД Австрии: Новые санкции против России — дело решённое

А также: Песков призвал не обманываться насчёт санкций США против России